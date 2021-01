One Piece: il messaggio di Oda per il capitolo 1000!

Finalmente ci siamo! Dopo una lunghissima attesa, oggi è il giorno fatidico dell’uscita ufficiale del capitolo numero 1000 di One Piece. Nel numero di Weekly Shonen Jump uscito oggi in Giappone infatti, campeggia l’iconico capitolo del manga capolavoro di Eiichiro Oda, che è attualmente una delle più longeve saghe manga di sempre.

Le avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma hanno appassionato milioni di fan in giro per il mondo, e proprio a questi si è voluto rivolgere Oda, con un sentitissimo messaggio che è stato allegato al capitolo:

“1000 capitoli!! Bene, tantissime cose sono accadute negli ultimi 23 anni. Ho passato metà della mia vita a serializzare One Piece ogni settimana. Luffy ha intrapreso tanti viaggi verso tante isole e ha avuto tonnellate di avventure. Non so quante persone abbia incontrato! Allo stesso modo, io ho incontrato tante persone e ho ricevuto il supporto di molte di loro, inclusa la mia famiglia. Non sono in grado di ringraziarle abbastanza.

Le avventure di Luffy stanno per arrivare alla loro saga finale. Ho già disegnato 1000 capitoli… A tutti i fan di One Piece in giro per il mondo, è stata una lunga storia, ma per favore, continuate a sostenere Luffy ancora per un po’!”