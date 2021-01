My Hero Academia: confermata la morte di un pro-hero!

Il manga di My Hero Academia ha appena concluso il devastante arco narrativo della Guerra di Liberazione dal Paranormale, combattuta tra gli eroi professionisti e l’Unione dei Villain guidata da Shigaraki Tomura, l’erede del temutissimo Quirk All For One. Nell’ultimo capitolo dell’opera di Kohei Horikoshi, la società si è trovata a fare i conti con la drammatica conta dei danni causati dai villain, e soprattutto con la scia di morti che essi si sono lasciati alle spalle. E sembra proprio che, tra le vittime della guerra, ci sia anche un pro-hero amatissimo dai fan. Fate attenzione, da questo punto l’articolo contiene degli enormi spoiler!

Nel capitolo 296, Horikoshi ci ha dato modo di vedere la devastazione causata dai villain nella loro folle guerra contro la società degli eroi. La città è distrutta, e per gli apiranti eroi non c’è tempo di riposare, perché sono ancora tantissime le persone in pericolo, intrappolate sotto le macerie. Ma non tutti stanno partecipando alle operazioni di soccorso.

In particolare, in una tavola davvero struggente, Horikoshi ci ha mostrato i volti in lacrime e distrutti di Ashido, Kirishima, Yaoyorozu e Saito mentre guardano il corpo di uno dei caduti della guerra, che si rivela essere la loro professoressa al liceo Yuuei, l’eroina Midnight. Una perdita terribile per la scuola, e per l’intera società.

L’ultima volta che Midnight si era vista nel manga era stato durante il suo tentativo di fermare la forza dirompente di Gigantomachia con l’aiuto di Kamui dei Boschi. La forza distruttiva del villain l’aveva però scagliata lontano, e solo adesso abbiamo scoperto che l’eroina ha finito col dare la sua vita nella lotta contro l’Unione dei Villain. Una perdita che è destinata a lasciare il segno nei prossimi capitoli del manga.

Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia avrà inizio il prossimo 27 marzo, mentre in estate arriverà anche il terzo film. Nel futuro dell’opera sembra esserci anche la possibilità di un crossover con Naruto! Per tutte le news sull’opera di Horikoshi, e su molti altri anime, continuate a seguirci!