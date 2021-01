PlayStation Plus: disponibili da oggi i titoli di gennaio 2021

Oggi, martedì 5 gennaio 2021, Sony Interactive Entertainment renderà disponibili i tre titoli di gennaio destinati agli abbonati al servizio di gaming PlayStation Plus. Si tratta di Shadow of the Tomb Raider e GreedFall per PlayStation 4 e di Maneater per PlayStation 5.

Va ricordato che chi ha acquistato Maneater per PlayStation 5 in edizione digitale, verrà completamente rimborsato da Sony. Inoltre, da oggi non saranno più disponibili per il download i giochi PlayStation Plus di dicembre 2020, che vi ricordiamo essere Just Cause 4 e Rocket Arena (PlayStation 4) e Worms Rumble (PlayStation 4 e PlayStation 5). Vi diamo appuntamento alla fine di gennaio per l’annuncio dei giochi Plus di febbraio 2021.