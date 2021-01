Far Cry 6: un leak ha svelato la data d’uscita?

Come in molti ben sapranno, Far Cry 6 è stato rinviato ufficialmente da Ubisoft, che al momento non ha ancora stabilito una nuova data di pubblicazione per il nuovo capitolo della sua longeva serie FPS. Un negozio però, il retailer online Proxis, avrebbe anticipato l’annuncio della nuova data d’uscita del gioco, come segnalato dall’insider Idle Sloth tramite Twitter.

Proxis ha aggiunto al suo listino la data del 30 aprile 2021 e trattandosi di un venerdì, questa data potrebbe corrispondere a quella reale (in attesa delle dovute conferme da parte di Ubisoft). Vi ricordiamo che la precedente data di pubblicazione di Far Cry 6 era stata fissata per il 18 febbraio 2021, mentre il rinvio è avvenuto alla fine dello scorso mese di ottobre, insieme a quello di Rainbow Six Quarantine. Vi ricordiamo che il gioco è atteso sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC, Google Stadia e Amazon Luna.