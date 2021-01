Sky Children Of The Light: annunciato l’evento Season of Dreams

Sky: Children of the Light dà il via al 2021 con una nuova espansione, Season of Dreams, aggiornamento in cui aggiunge una nuova storia, due aree aggiuntive e altri eventi al platform social di Thatgamecompany. Season of Dreams intreccia la storia di un giovane pattinatore sul ghiaccio il cui obiettivo è esibirsi per il Colosseo del Regno; per realizzare questo sogno, i giocatori si alleneranno con quattro mentori in pensione che sottoporranno i giocatori a prove basate sulle prestazioni per affinare le loro abilità sul ghiaccio; saranno disponibili due nuove sedi, la Valley of Dreams e la Hermit’s Valley, che ospiteranno i pattinatori in allenamento nel regno della Valle dei Trionfi.

Season of Dreams aggiunge anche quattro nuove espressioni (Showdance, Peek, Spin Trick e Bear Hug), cappe a cuore di livello 2, quattro nuove maschere / mantelle, una nuova acconciatura e due pezzi di copricapo e pantaloni: i musicisti ricevono anche un nuovo strumento musicale, due spartiti e un ciondolo stagionale; saranno disponibili nuovi ricordi con gli spiriti della Valle del Trionfo Campione di salto all’indietro, Medaglia di inchino e Victor orgoglioso. Sky: Children of the Light è il seguito di Thatgamecompany di Journey e condivide un DNA simile: i giocatori saltano e volano attraverso i vari mondi; gran parte del fascino del gioco deriva dalla collaborazione con amici o sconosciuti per risolvere enigmi e superare ostacoli. Sky è stato lanciato come gioco mobile gratuito nel 2019 ed è stato un bel successo, accumulando oltre 20 milioni di download nel suo primo anno e vincendo il premio Gioco dell’anno per iPhone 2019. Puoi accedere a Season of Dreams acquistando Adventure Season Pass per $ 9,99 (8.14 €). La finestra di lancio di Sky: Children of the Light per Switch è stata rimandata a questa primavera, mentre altre piattaforme non sono ancora previste delle date di lancio.