Little Nightmares: gli sviluppatori sono a lavoro su un nuovo titolo

Spazio: l’ultima frontiera: la distesa stellata farà da sfondo a una manciata di giochi in arrivo quest’anno, compreso il titolo di avventura fantascientifica per PC e console di nuova generazione di Section 9 Interactive, uno studio di nuova costituzione con sede a Malmö, in Svezia, che opera nel settore dell’edilizia residenziale che in precedenza ha lavorato a Little Nightmares e a Little Nightmares 2: il team ha anche lavorato a LittleBigPlanet per PS Vita, prestando i suoi design al loro nuovo progetto; uno stile che si può paragonare a quello del regista Tim Burton e sebbene non sia stata data alcuna data di rilascio al progetto senza titolo, lo sviluppatore ha condiviso una manciata di gif stuzzicanti per i fan pubblicando sulla pagina Twitter dello studio, Section 9, filmati avvincenti dall’annuncio del progetto, mettendo in mostra l’equipaggiamento del gioco, incluso un rampino, armi da fuoco, bottino e ambientazione fantascientifica, che permettono fin da adesso di assaporare l’affascinante estetica del progetto.

Il post più recente ha rivelato uno dei potenti nemici del gioco, che ci ricorda il cane robot di ReCore Mack, tranne per il fatto che non è un bravo ragazzo nella visione della Section 9: poiché il nuovo nemico spara un raggio laser al protagonista; i colori freddi dello spazio sono molto evidenti nel progetto illustrato dalla società nei pochi filmati e nelle poche immagini a disposizione e le ombre interne del gioco provocano la formazione di una vignetta attorno al gameplay, aggiungendo un’aria di claustrofobia trasmessa in modo perfetto; la maggior parte del gameplay sembra isometrico, poiché il personaggio in tuta spaziale naviga in un recinto industriale per trovare il bottino e liberare il percorso dai nemici. Prima dell’uscita di questo nuovo intrigante gioco ci sarà il debutto di Little Nightmares 2 l’11 febbraio. Il puzzle-platform ha ricevuto un nuovo trailer durante Gamescon l’anno scorso, annunciando la sua data di uscita, e ha continuato la nostra introduzione a Mono, il prezioso protagonista che indossa una borsa sopra la testa con un mantello sulla schiena.