Pokemon GO: i vincitori del Tour Kanto diventeranno degli NPC

Pokemon Go Tour: Kanto è un evento imminente che si concentrerà sui 150 Pokemon originali della regione di Kanto. Proverà anche a ricreare la sensazione dell’originale Pokemon Rosso e Blu aggiungendo allenatori alla mappa di gioco e allenatori che puoi sfidare se li guardi negli occhi. A differenza dei giochi Pokemon originali, gli allenatori presenti in Pokemon Go Tour: Kanto non saranno solo escursionisti, campeggiatori e cacciatori di insetti casuali. Saranno altri trainer che lo sviluppatore Niantic sceglie da una competizione che si sta svolgendo su Twitter a cui puoi partecipare: per partecipare al concorso tutto quello che devi fare è pubblicare su Twitter con tre cose:

Uno screenshot del tuo profilo Allenatore che include il tuo nome e mostra l’abbigliamento del tuo avatar. Un elenco di tre Pokemon della regione di Kanto che compongono la tua squadra. Non può essere Ditto o qualsiasi Pokemon leggendario. L’hashtag #PokemonGOTourContest.

Non tutti quelli che entreranno saranno scelti, infatti Niantic giudicherà le voci in base alla creatività del vestito del loro avatar, alla composizione della loro squadra di Pokemon e al tema generale; potresti scegliere di essere l’allenatore di tipo Elettrico e avere una squadra composta da Raichu, Magnemite ed Electabuzz, oppure potresti decidere di essere un allenatore di Team Valor con Pokemon particolarmente valorosi (qualunque essi siano). Sebbene Pokemon Go Tour: Kanto richieda il prezzo di un biglietto per entrare, non è necessario alcun acquisto per partecipare al concorso e presentarti come allenatore nell’evento. Tutto quello che devi fare è pubblicare la tua voce su Twitter prima della scadenza di lunedì 11 gennaio 2021 alle 23:59 PST ed essere maggiorenne. Pokemon Go Tour: Kanto avrà luogo il 20 febbraio dalle 9:00 alle 21:00. Ricordiamo che Pokemon GO è disponibile per dispositivi Apple e Android.