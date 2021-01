Elder Scrolls VI: Bethesda avrebbe rivelato l’ambientazione del gioco, rumor

Il teaser di 36 secondi di Elder Scrolls 6 è uscito 3 anni fa mentre Skyrim ha ora 10 anni: i fan stanno pazientemente aspettando per non dire altro, e Bethesda ha appena lasciato cadere un altro indizio criptico che sembra suggerire che il gioco è ambientato dove molti i fan hanno pensato per anni che sarebbe stato – Hammerfell: Bethesda ha pubblicato la foto di una mappa di Tamriel con alcune candele sparse qua e là, una fuori dalla mappa stessa, una nella capitale di Skyrim, Solitude, e una giù a Hammerfell. Nel post c’era scritto:

Trascrivi il passato e mappa il futuro. Ecco un felice anno nuovo.

Certo, forse non è niente, ma i fan hanno ipotizzato che la prossima voce sarà ambientata ad Hammerfell: dopo il teaser che sembra mostrare montagne rocciose che ricordano il cugino settentrionale di Hammerfell, Daggerfall, e le teorie dilaganti tra la comunità, Bethesda che fa cadere una candela su Hammerfell con un indizio per l’avvio sembra essere più che una coincidenza; il passato è ovviamente Solitude, dove è collocata una delle candele, mentre il futuro non è sicuramente la scatola con le monete sopra, quindi deve essere Hammerfell: qual è l’importanza di questa provincia gestita da Redguard? Ebbene, hanno combattuto i Thalmor molto più a lungo degli Imperiali, resistendo per nove anni agli invasori elfici. Con Skyrim che enfatizza il nuovo conflitto della Quarta Era, ovvero l’ascesa del Dominio Aldmeri e la caduta dell’Impero, il passo logico successivo sarebbe quello di andare in un luogo che ha ispirato la rivoluzione di Manto della Tempesta senza mollare mai; in caso contrario, il prossimo posto logico dove andare sarebbe il cuore stesso degli stessi Thalmor: le isole Summerset. Si spera che qualcosa di concreto venga annunciato subito dopo anni di criptiche goccioline di forse.