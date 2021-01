The Medium: gli sviluppatori svelano dettagli su storia, gameplay e Ray Tracing

Nel corso delle recenti ore, Bloober Team è stata recentemente intervistata presso i microfoni di WCCFTECH relativo al loro prossimo progetto in arrivo a breve, ossia The Medium, titolo che arriverà nella giornata del 28 gennaio su Xbox Series S, Xbox Series X e PC, dove sarà scaricabile dal lancio sull‘Xbox Game Pass, il servizio di Microsoft che continua ad espandersi.

Gli sviluppatori hanno ulteriormente parlato nuovamente del gameplay, riferendosi ovviamente alla meccanica della doppia realtà, la quale sembra essere il fulcro dell’intera esperienza ludica della stessa produzione. Ecco le parole espresse da Bloober Team:

Il sistema della doppia realtà permette anche una maggiore attenzione all’esplorazione del giocatore, poiché il punto di vista unico crea nuove opportunità per noi designer, che si possono davvero sentire quando si risolve un puzzle o si sopravvive a uno scontro con uno spirito malvagio. Ci dà anche più modi per sorprendere il giocatore e tenerlo sulle spine, perché non può mai essere sicuro di quando si troverà in un mondo, o in entrambi. lo abbiamo usato per punteggiare e valorizzare la storia che stiamo raccontando. Vogliamo davvero che i giocatori sperimentino e sentano il mistero al fianco di Marianne mentre lo dipana. Le nostre sequenze d’azione riguardano più la sopravvivenza di Marianne che il combattimento, quindi sono più vicine a quelle di Amnesia che non qualcosa di più incentrato sull’azione, come Resident Evil. I poteri di Marianne sono principalmente lì per aiutarla a difendersi e aiutarla a fuggire dai nemici che incontra.