Path of Exile: calendario tra il reveal e l’uscita dell’espansione

Come vi avevamo fatto sapere a metà dicembre, il 7 gennaio (quando qui in Italia saranno le 20:00), dopodomani, verrà svelata la nuova espansione 3.13.0 di Path Of Exile, che sarà poi giocabile a partire dal 15 gennaio. Da qualche ora sul sito ufficiale del gioco è stato anche pubblicato un calendario di tutte le attività che si svolgeranno dall’annuncio al rilascio, che potete leggere qui sotto:

7 gennaio – 3.13.0 Annuncio e nuovi supporter pack.

8 gennaio – Riepilogo Q&A e possibilmente una FAQ, se necessario.

9 gennaio – Rivelate le ricompense della challenge.

10 gennaio: tutto [redacted] rivelato.

11 gennaio – La Heist League termina alle 13:00.

11 gennaio – 3.13 Le leghe private diventano disponibili per il preacquisto.

11 gennaio: tutto [redacted] rivelato.

11 gennaio – 3.13 Manifesto bilanciamento.

12 gennaio: note di patch, filtro item e informazioni passive tree.

13 gennaio: tutte le gemme nuove e modificate al livello 20 con una qualità del 20%.

14 gennaio: informazioni sul giorno del lancio e possibile collegamento torrent per il pre-download.

15 gennaio –3.13.0 Lancio.

16 gennaio: Rivelata la nuova mystery box.

In più, durante questo periodo, gli sviluppatori pubblicheranno dei teaser per mostrare nuovi oggetti ed altro.

Oltre a ospitare il reveal dell’espansione 3.13.0 sul suo canale Twitch, Grinding Gear Games abiliterà anche Twitch Drop per qualsiasi canale in streaming nella categoria Path of Exile durante il live streaming. Guardando il gioco durante lo streaming, sarà data la possibilità di guadagnare qualcosa di speciale da Grinding Gear Games.