Darkiss, compie dieci anni la leggendaria avventura testuale

Darkiss è una celebre Avventura Testuale tutta italiana scritta da Marco Vallarino, giornalista, scrittore e game designer, che nella sua decennale carriera è diventata ormai un grande classico del genere, con, si stima, oltre cinquantamila fan che negli anni la hanno scaricata, amata e giocata. Appartenente alla cosiddetta Saga Del Vampiro, con protagonista il tenebroso Martin Voight, l’avventura attende da tempo l’uscita di un terzo capitolo e si compone, per ora, di due titoli principali Darkiss del 2011, Darkiss 2 del 2013 ed uno spin-off, intitolato Sogno di Sangue datato 2015. Dell’autore abbiamo recentemente parlato in occasione del debutto sul mercato della sua ultima fatica videoludica, l’interessante Avventura Testuale Luci Della Finanza, nella seguente pagina.

Il primo capitolo, dunque, ha appena compiuto il decennale, entrando di diritto nel mondo del Retrogaming! Il titolo è noto anche a livello internazionale grazie ad una localizzazione in lingua inglese realizzata successivamente. Come ci racconta lo stesso autore, l’idea di partenza per l’avventura testuale a tema vampiresco Darkiss gli era venuta già nel lontano 2007, quando aveva ricoperto il ruolo di produttore esecutivo durante le riprese del cortometraggio horror Yoshiwara Club, del regista Emilio Audissino, presentato l’anno successivo al Festival di Cannes del 2008, e che potete visionare anche qui di seguito.

Dopo l’iniziale pubblicazione sul portale italiano Tiscali, sezione Tecnologia, il gioco ha avuto una maggiore visibilità grazie al passaparola degli appassionati, oltre che alle numerose recensioni positive di diversi siti specializzati. L’avventura in seguito ha visto arrivare anche una speciale versione novelization, ovvero testuale non interattiva, intitolata Darkiss! Wrath of the Vampire, da leggere tutta d’un fiato, che potete trovare, in inglese, sul portale specializzato Wattapad, sulla pagina profilo di Marco Vallarino, al seguente LINK. Potete scaricare gratuitamente il gioco dal portale dell’autore. Trovate inoltre la storia completa di Darkiss sempre sullo stesso sito ufficiale dell’autore, in questa pagina.