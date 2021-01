Everspace 2: teaser e data dell’early access

A novembre vi avevamo fatto sapere del rinvio dell’accesso anticipato di Everspace 2, sparatutto con esplorazione spaziale in sviluppo da parte di ROCKFISH Games. Poco fa però gli sviluppatori hanno fatto sapere che sarà disponibile in Steam Early Access e Gog Games in Developement a partire dal 18 gennaio. Per l’occasione è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere qui sotto.

Al prezzo di € 37,99, il gioco verrà lanciato in inglese con doppiaggio professionale per le prime 12+ ore della campagna della storia e diverse missioni secondarie che si svolgono nei primi due sistemi stellari del gioco finale. La versione iniziale garantisce almeno 25 ore, introducendo i piloti alle meccaniche di gioco principali di EVERSPACE 2: combattimento spaziale, esplorazione, estrazione mineraria, risoluzione di enigmi, viaggi, scambi, oggetti, creazione, personalizzazione della nave, perk per giocatori e companion così come cinque diverse sottoclassi di navi.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

EVERSPACE 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivi una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano.

Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro.

Inizia un viaggio fantastico

Scopri specie aliene e misteri, trova tesori nascosti e difendi i tuoi oggetti preziosi dai clan fuorilegge. Ma non montarti la testa, ci sono delle zone ad alto rischio che ti garantiranno grandi ricompense come un equipaggiamento super speciale, ma uscirne tutti interi richiede un grande pilota e talento per l’improvvisazione.

Lascia parlare i laser

Annienta i tuoi nemici come si fa solo con EVERSPACE™: schiva, scatta, rotola e lanciati ad armi spianate in battaglie all’ultimo respiro, lasciando dietro di te solo una scia di rifiuti spaziali. Usa un’ampia gamma di armi e abilità per sconfiggere droni, caccia, bombardiere e potenti navi fino a enormi vascelli. Sfrutta sempre l’ambiente a tuo vantaggio e rimettiti in gioco anche quando sei sopraffatto.

A modo tuo

Espandi la tua collezione di navi scegliendo da una serie virtualmente infinita composta da classi uniche, e modifica la tua nave fino a raggiungere la perfezione. Combina con astuzia moduli, armi, oggetti e talenti per adattarli al tuo stile di gioco e all’obiettivo.

Ti aspettano fantastici tesori

Vai alla ricerca di un equipaggiamento sempre migliore e preparati a riconsiderare continuamente quello che hai scelto. Cerca dei tesori che si adattino al tuo stile di gioco, ma non dimenticare di provare qualcosa di nuovo che potrebbe sorprenderti. Preparati a sfruttare effetti combinati tra elementi dell’equipaggiamento, talenti, oggetti e navi per sbloccare il loro massimo potenziale.

Dalle stalle alle stelle

Gira il mondo per trovare le occasioni migliori e diventa il commerciante che hai sempre voluto essere. I prezzi variano in base alla domanda, quindi controlla le offerte prima di partire verso la stazione di scambio successiva. Fai sempre attenzione alle imboscate durante i viaggi interstellari.