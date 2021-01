The Medium si mostra in 14 minuti di gameplay

Bloober Team ha recentemente pubblicato in rete un nuovo video gameplay dalla durata complessiva di 14 minuti dedicato a The Medium, titolo che vedrà la luce sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 28 Gennaio 2021 su PC, Xbox Series X e Xbox Series S, dove al giorno del suo debutto sarà scaricabile gratuitamente per gli iscritti all’Xbox Game Pass.

Il video gameplay, visibile in calce alla notizia, mostra nel dettaglio anche la meccanica della doppia realtà che, secondo gli sviluppatori, sarà l’elemento portante per quanto riguarda tutta l’esperienza ludica dell’intera avventura principale in The Medium. Insomma, poco tempo ci rimane prima di avere tra le mani tale prodotto, quindi godetevi questo nuovo video gameplay pubblicato dalla software house.