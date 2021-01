Sunlight: annunciato nuovo titolo di Krillbite Studio

Krillbite Studio, team indipendente norvegese autore di Among The Sleep, The Plan e Mosaic, ha annunciato il prossimo progetto in arrivo. Si tratta di Sunlight, un titolo d’esplorazione fatto di meditazione ed armonia, all’interno di una foresta ispirata ai quadri espressionisti. Viene definita come una breve esperienza, infatti la durata si aggira sui 30 minuti.

Sunlight sarà disponibile su PC (Steam) dal 14 gennaio, e per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione attraverso la pagina Steam:

Sunlight è un gioco di esplorazione breve, vibrante e accattivante, dai creatori di Among the Sleep, Mosaic e The Plan. Viaggia nella foresta inesplorata, guidato dai sussurri armonizzati degli alberi. Ogni albero con voci, generi e dialetti diversi, parla come fosse uno.

Prendendo l’ispirazione artistica da pittori espressionisti come Edvard Munch, e concentrandosi su una potente esperienza audio 3D con un lavoro di coro mozzafiato, Sunlight ti lascerà estasiato e meravigliato da questo approccio artistico per raccontarti una storia.

Le immagini, che sono state dipinte a mano usando Quill, e fanno sembrare l’esperienza come se si esplorasse un dipinto tridimensionale.

La musica incredibilmente bella, composta da Ciajkovskij, è stata registrata nel palazzo degli arcivescovi a Trondheim, in Norvegia, e cantata dal pluripremiato coro Kammerkoret Aurum. Insieme a una vasta gamma di doppiatori che coprono più continenti, la storia di atmosfera e meditatazione prende vita.