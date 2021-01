Slay The Spire: in arrivo il gioco da tavolo

Qualche giorno fa, un po’ in sordina, lo sviluppatore di board game Contention Games (già autore di Imperium), ha annunciato su Twitter l’arrivo del gioco da tavolo di Slay The Spire, titolo deck building roguelike sviluppato da MegaCrit che ha riscosso un ottimo successo di critica e pubblico. Per la precisione, è stata annunciato l’inizio della campagna Kickstarter, che partirà a primavera 2021.

Le informazioni che si possono trovare, sul sito ufficiale, sono che il gioco è da 1 a 4 giocatori, le partite durano 45 per giocatore ed è per 12+ anni.

Questa la descrizione:

Slay the Spire è un’avventura deckbuilding cooperativa. Crea un mazzo unico, incontra creature bizzarre, scopri reliquie di immenso potere e finalmente diventa abbastanza forte da uccidere la guglia! (toSlay the Spire).

Slay the Spire: the Board Game is coming to Kickstarter!! Get notified when we launch https://t.co/j0bbEzLJna pic.twitter.com/AQAtHNoDWR

— Contention Games (@ContentionGames) January 2, 2021