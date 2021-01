A Way to be Dead: nuovo titolo dal multiplayer asimmetrico annunciato con un trailer

Siete fan sfegatati di Dead By Daylight o del multiplayer asimmetrico? Bene, questo è il titolo che fa per voi. Sviluppato da Crania Games, A Way to be Dead promette di portare il gameplay asimmetrico al prossimo livello, con un’ambientazione per gli amanti del genere horror e azione per 5 giocatori.

Il titolo, come detto poco fa, si rifà al genere del multiplayer asimmetrico, per nulla nuovo ai giocatori di titoli come l’ormai defunto, seppur molto originale Evolve, o come l’immortale Dead By Daylight. Tale “genere” consiste nel mettere 4 giocatori nei panni di personaggi intenti a fuggire, collaborando, da un quinto giocatore nelle vesti del cattivo di turno.

Nella nuova produzione targata Crania Games (stessi sviluppatori di Beyond Extinct e Roots of Insanity), i giocatori dovranno aspettarsi partite sempre diverse l’una dall’altra grazie al sistema di generazione casuale dei livelli, pur seguendo un obiettivo designato comune. Si potranno far salire di livello i vari personaggi vincendo le partite e, in più, potranno usare l’ambiente a loro vantaggio per rallentare l’avversario o facilitarsi determinati compiti.

Il Dr. Riley (questo il nome del “cacciatore”) dovrà tentare di far visita, per così dire, ai quattro sopravvissuti, il tutto in un’ospedale infestato dagli zombi. I quattro potranno portare con sé al massimo un oggetto, questo per far sì che i vari giocatori collaborino tra loro per aver la meglio.

Attualmente, A Way to be Dead è atteso su PC tramite Steam, pur mancando ancora di una data di lancio. Qui sotto, potete intanto vedere il trailer di presentazione dell’opera targata Crania Games.