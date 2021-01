Riot Games festeggia l’inizio Stagione 2021

Riot Games è pronta a festeggiare la nuova stagione 2021 con un evento pieno di sorprese.

Venerdì 8 gennaio dalle 16:00 CET ci sarà una diretta dal loro canale YouTube ufficiale. Nel corso del 2020 abbiamo visto l’universo League of Legends espanso, quindi per chi non piacesse il mondo MOBA ne può trovare di altri. Tra Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Wild Rift e contando anche le leghe Esport, la Riot sta conquistando tutti…e tutto. Senza contare anche il titolo per console che deve uscire e l’MMO.