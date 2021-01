Gods Will Fall: preordini disponibili, annunciata la Valiant Edition

Ve ne avevamo già parlato qualche tempo fa della nuova produzione proveniente da Deep Silver e Koch Media, Gods Will Fall. L’action con ambientazione dark fantasy si prospetta molto interessante e, ormai vicino al suo arrivo, Clever Beans e Deep Silver hanno svelato la nuova Valiant Edition.

Le novità però, non finiscono qui. Infatti da questo momento, è possibile preordinare il titolo, sia nella sua versione standard che nella versione appena annunciata. Inoltre, per coloro che sceglieranno di preordinare, arriverà anche qualche piccolo bonus. Qui sotto, trovate i dettagli relativi a Gods Will Fall, il quale arriverà il 29 gennaio per PC tramite Steam ed Epic Games, PlayStation 4 e Xbox One.