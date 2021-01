Hollow Knight Silksong è nella fase finale di testing

Intere armate di fan hanno atteso a lungo per Hollow Knight Silksong tra un silenzio e l’altro del Team Cherry, sviluppatori del primo originale titolo, soprattutto per quanto riguarda una possibile data d’uscita. Abbiamo sicuramente avuto un assaggio del titolo, fino a questo punto, del metroidvania in arrivo e ora, finalmente, arrivano nuove info sullo sviluppo.

Non si tratta di una data d’uscita ora come ora, questo ci duole dirlo, ma rallegratevi, perchè da quel che sembra si possa intendere, non manca poi così tanto per una finestra di lancio. Tramite il server Discord ufficiale, Matthew Griffin (capo PR e del Marketing della produzione) ha affermato che ora come ora i contenuti sono completi al 100% e che Team Cherry stia passando alla fase di test finale.

Ciò, ha precisato lo stesso, non significa che il titolo sia prossimo al lancio. Aspettatevi, piuttosto, che il team di sviluppo annunci la data d’uscita una volta che avrà tra le mani una build funzionante. Sentendo le parole di Griffin, ci toccherà ancora aspettare, vero, ma non siamo poi così lontani dalla release ufficiale, forse. Detto ciò, vi ricordiamo che Hollow Knight Silksong sarà inizialmente disponibile (quando lo sarà) solo per PC (tramite Steam) e Nintendo Switch al momento.