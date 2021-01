Monster Hunter Rise: svelata l’armatura Somnacanth

Attualmente c’è in giro molta pubblicità per il nuovo titolo, ancora in sviluppo, targato Capcom, Monster Hunter Rise. Tra spot pubblicitari e eventi in diretta, l’ennesima nuova iterazione di uno dei franchise più di successo, si mostra in pompa magna, non senza però rinunciare ai regolari update provenienti dall’account Twitter ufficiale.

Proprio riguardo questi ultimi, è stato pubblicato poche ore fa un nuovo video che mostra un’armatura nuova di zecca. Parliamo dell’armatura Somnacanth, la quale va ad aggiungersi al già pieno “guardaroba”, tipico della serie. La serie action-RPG ci tiene particolarmente allo stile dei propri cacciatori e, questa nuova armatura che passa dal viola al blu, fino al dorato, sicuramente non farà passare in osservato il vostro alter-ego.

Monster Hunter Rise sarà disponibile a partire dal giorno 26 marzo esclusivamente per Nintendo Switch, pur aleggiando l’idea di una possibile versione per PC. Vi lasciamo ad una descrizione del prodotto direttamente dal Nintendo eShop.

MONSTER HUNTER RISE, l’ultimo episodio della serie di GdR d’azione tanto acclamata dalla critica, arriva su Nintendo Switch! Affronta terribili mostri e usa le tue ricompense per creare una grande varietà di armi e armature epiche. Ambientato nel villaggio di Kamura, luogo a tema ninja, MONSTER HUNTER RISE ti esorta a esplorare lussureggianti ecosistemi e ad affrontare temibili mostri per diventare il cacciatore definitivo. Mezzo secolo dopo la devastazione causata dall’ultima calamità, i cacciatori devono affrontare un mostro terribile che minaccia di gettare di nuovo quelle terre nel caos. Caccia in solitaria o insieme ad amici imbarcandoti in missioni per abbattere mostri giganteschi con le armi che hai scelto.*

Un sistema di gioco tutto nuovo caratterizzato da insetti filo e compagni Canyne aggiungerà ancora più emozioni a quello già consolidato che ha reso famoso Monster Hunter.

In un’ambientazione ispirata all’antico Giappone, esplora liberamente lussureggianti ecosistemi senza pause di caricamento tra un’area e l’altra.

Apprendi le tecniche da cacciatore, svela antichi segreti e proteggi il mondo da una fine certa.

La caccia è aperta in ogni momento. Puoi giocare a casa oppure fuori, grazie alle caratteristiche della console Nintendo Switch.