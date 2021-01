Red Dead Online: ecco tutte le offerte per il nuovo anno!

A poco più di un mese dal suo rilascio come titolo standalone, lo scorso 1 dicembre 2020, Red Dead Online celebra l’arrivo del nuovo anno con un’ondata di offerte e sconti dedicate ai giocatori, che saranno disponibili per un periodo limitato, a partire da oggi e fino al prossimo 11 gennaio.

Preparatevi dunque ad approfittare delle offerte dei barbieri in game, che offriranno tagli gratis (così come le taverne che concederanno alcolici gratuiti), mentre il Free Honor Reset vi concederà la possibilità di riniziare la vostra avventura nella modalità online di Red Dead Redemption 2. Per tutti gli altri cambiamenti di look è previsto uno sconto del 50%, ma Rockstar non si è certo fermata all’apparenza: in occasione del nuovo anno avrete la possibilità di guadagnare il 50% in più per ogni vendita ad Harriet e un 30% in più per ogni set completo venduto a Madam Nazar. Inoltre ci sarà un evento Triple XP disponibile nelle missioni A Land of Opportunities e in tutte le missioni Free Roam.

E non è ancora finita! ci saranno sconti su dozzine di armi, munizioni ed equipaggiamento in generale:

Il 30% su tutti i revolver

Il 60% su tutte le munizioni

Il 50% sul cibo, i liquori e i tonici

Il 30% sulle stalle, i tonici e il cibo per cavalli

Il 40% sul’equipaggiamento per cavallo

Il 30% sui set leggendari Testa d’Ariete nel Gus’ Store

E inoltre, per i membri di Prime Gaming, basterà connettersi al Social Club account di Rockstar Games per ottenere una licenza di cacciatore di tagli gratuita, e altri straordinari premi.

Red Dead Online, che è ormai un titolo standalone, indipendente da Red Dead Redemption 2, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia a 4.99 dollari (un prezzo straordinario per un titolo di questo livello). Non perdetevi queste straordinarie offerte!