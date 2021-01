Spacebase Startopia ora disponibile nel programma Xbox Preview, nuovo trailer

Reboot del gestionale di lunga data, Startopia, Spacebase Startopia si affaccia sul mondo console targato Microsoft con l’entrata nel programma Xbox Preview per Xbox. Tale titolo permetterà di rivere non solo le ambientazioni sci-fi di quel che è stato Startopia ma, a tanti nuovi giocatori, darà accesso al genere gestionale, grazie al lavoro svolto da KalypsoMedia (nome comune a Tropico 6).

Nella produzione si dovranno vestire i panni del comandante della base spaziale e gestirla al meglio delle proprie possibilità, tra il dover intrattenere ospiti di tutti i tipi, portare avanti il turismo e gli scambi commerciali, così come tenere gli occhi aperti per pirati dello spazio e, infine, arrivare a prevalere sui propri avversari. Vi lasciamo alla descrizione di Spacebase Startopia, direttamente da Steam, mentre vi ricordiamo che ne è prevista l’uscita questa primavera su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.