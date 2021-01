Monitor Brand AOC lancia il torneo VALORANT in Brasile

Il produttore di monitor e schermi TPV Technology Limited attraverso il suo marchio AOC ha annunciato l’Ultimasters AOC, un torneo VALORANT aperto in Brasile. È il primo torneo di Esport promosso dal marchio nel paese, scegliendo VALORANT come gioco in primo piano per promuovere le sue nuove periferiche, progettate per migliorare le prestazioni di gioco, specialmente per gli sparatutto in prima persona.

AOC ha firmato la Gaming Culture, società di promozione di Esport locale, per organizzare l’evento, che sarà responsabile dell’ideazione del progetto del torneo: dal logo, layout e overlay per la trasmissione, alla sua esecuzione complessiva. Inoltre, l’Ultimasters AOC sarà trasmesso sul canale Twitch di Gaming Culture .

Le qualificazioni per l’evento si svolgeranno dal 6 al 7 gennaio, con l’evento principale che si terrà dal 14 al 17 gennaio. Il montepremi ammonta a $ 15K BRL (circa $ 2,9K USD), da dividere tra i tre migliori squadre. Tra le squadre attualmente registrate al torneo, ci sono partecipanti a VALORANT First Strike incluso Vorax , che non ha potuto giocare all’evento principale First Strike di Riot Games a causa di un’epidemia di COVID-19 nel suo roster di VALORANT.