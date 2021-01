Cyberpunk 2077: CDPR parla delle romance nel gioco

Inutile girarci intorno: Cyberpunk 2077 è stata una grande delusione. Dopo un’attesa quasi infinita e tanti rinvii, accuse di crunch mosse a CD Projekt RED e infinite polemiche, il gioco è uscito, almeno nella sua versione per console old-gen, in uno stato drammatico, talmente pieno di bug da scatenare un’ondata di proteste tra i giocatori, e spingendo persino Sony e Microsoft a rimborsare coloro che non erano soddisfatti e non intendevano aspettare che il developer polacco risolvesse tutti i problemi.

Tra le tante delusioni lamentate dai fan ci sono state anche le poche opzioni riservate alle romance, sempre più una parte fondamentale negli RPG. A questo va aggiunto il fatto che non tutti gli interessi romantici del gioco possono essere approcciati con entrambi i generi. Un caso lampante è Judy, con la quale non si può instaurare una relazione se si gioca come personaggio maschile.

Tuttavia, alcuni modders hanno recentemente scoperto che un piccolo cambiamento di codice nei comandi per console renderebbe possibile anche questa opzione. Non si tratta di un’opzione semplice, in realtà, e richiede alcune mod, ma indubbiamente nel codice di gioco sono presenti dei dialoghi romantici tra la voce maschile di V e Judy, e questo ha portato i giocatori a chiedersi se non ci siano stati dei tagli nel gioco.

Sulla questione è intervenuta direttamente CD Projekt RED che, attraverso un suo portavoce, ha rilasciato una dichiarazione ad Eurogamer:

“Semplicemente era più conveniente per il nostro team, dal punto di vista della produzione, registrare i dialoghi con entrambe le voci, così da poter evitare di dimenticarci qualcosa per errore e dover ricorrere a nuovi lavori di registrazione. Insomma questo è stato fatto sostanzialmente per stare sicuri, anche se la cosa può variare a seconda delle lingue”

Il portavoce ha comunque confermato che Judy era stata pensata fin dall’inizio come un interesse romantico esclusivamente per il personaggio femminile, e che non c’è nessuna romance che sia stata tagliata dal gioco.

In ogni caso, CD Projekt RED ha dichiarato che i contenuti tagliati verranno aggiunti al gioco come DLC gratuiti. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.