Hunter x Hunter: il “record” del manga di Togashi

Il mondo dei manga ha appena vissuto uno dei suoi giorni più billanti, con il record raggiunto da One Piece, il manga di Eiichiro Oda, che ha raggiunto l’impressionante quota dei 1000 capitoli. Ma un altro manga della grande famiglia di Weekly Shonen Jump sta per raggiungere un singolare record di longevità, anche se in questo caso non si tratta di un primato del tutto lusinghiero. Stiamo parlando di Hunter x Hunter, opera iconica del maestro Yoshihiro Togashi.

Il manga, dello stesso autore di Yu degli Spettri, è universalmente ritenuto uno dei più riusciti prodotti nel campo degli shonen, con una storia coinvolgente, protagonisti straordinari, e uno stuolo di fan fedeli. Ma Hunter x Hunter (che, vi ricordiamo, non è ancora ufficialmente finito) si è guadagnato anche (non a torto) la fama di essere uno dei manga che si prende più pause.

Queste pause, dovute al cattivo stato di salute di Togashi, sono diventate sempre più frequenti e lunghe nel corso degli anni. Ma se all’inizio si trattava soltanto di qualche mese, a partire dal 2006 la frequenza delle uscite di Hunter x Hunter ha cominciato a diradarsi in modo preoccupante. Proprio al 2006 infatti risale il primo, lunghissimo, iato di ben 79 numeri consecutivi. E poi è arrivato il periodo tra il 2014 e il 2016, durante il quale il manga di Togashi non è comparso sulle pagine di Weekly Shonen Jump per quasi due anni.

Ma a partire dalla prossima settimana, Hunter x Hunter raggiungerà un record insolito: saranno infatti 100 i numeri consecutivi della rivista di Shueisha in cui il manga di Togashi non fa la sua comparsa, marcando dunque la striscia di assenze più lunga per un’opera serializzata su Weekly Shonen Jump, un’assenza che si protrae dall’inizio del 2019. E non solo: la lunga attesa potrebbe anche allungarsi, dal momento che non c’è ancora nessun indizio su quando Gon e i suoi amici torneranno ad incantare i fan con le loro avventure.