L’attacco dei giganti: il manga finirà ad aprile

Hajime Isayama ha parlato, e ha rivelato che il manga de L’attacco dei giganti conoscerà la sua fine ufficiale il prossimo 9 aprile 2021. Si tratta di una notizia che era nell’aria, e che era stata preceduta da una serie di rumors, ma ad ogni modo fa un certo effetto scoprire la data della fine di una delle saghe dark fantasy più amate e di successo del manga contemporaneo.

Isayama aveva già affermato che l’opera era conclusa al 98% ed era ormai definitivamente avviata verso la fine della devastante guerra tra Eren, tramutatosi nel Gigante Fondatore, e la nazione di Marley. E ora sembra proprio che questa conclusione sia prossima. Con l’ultimo capitolo pronto per essere pubblicato nel numero di Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha di aprile, il 34 volume dell’opera arriverà sugli scaffali il 9 giugno, chiudendo ufficialmente la saga.

L’autore ha voluto rilasciare una dichiarazione per commentare l’annuncio della fine della saga:

“Negli ultimi otto anni ho continuato a dire che avrei finito L’attacco dei giganti in tre anni, e infine, sembra che sarà completato. C’è voluto un bel po’ di tempo, ma spero che resterete con me fino alla fine. Il team degli editori non mi ha mai messo fretta per finire la serie, ma mi veniva chiesto continuamente ‘quando finirà?’. Grazie per aver creduto in me. Farò del mio meglio fino all’ultima pagina, in modo che siate soddisfatti di ciò che avete letto”

Ma qualcuno non è felice di questo annuncio: si tratta dei fan della serie, che non sembrano essere ancora pronti a lasciar andare la storia di Eren Jaeger dei suoi compagni. Sono tantissimi infatti, su Twitter, i commenti degli appassionati che si dicono tristi, o non ancora pronti, o che ricordano in modo nostalgico l’avventura vissuta al fianco degli eroi del Corpo di Ricerca.

In ogni caso non ci resta che attendere aprile per scoprire quale finale il maestro Isayama abbia in serbo per noi. Nel frattempo però, possiamo goderci gli episodi della quarta e ultima stagione anime de L’attacco dei giganti, prodotta dallo studio MAPPA: seguitela insieme a noi, con le nostre recensioni che arrivano puntuali dopo ogni puntata!