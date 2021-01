One Piece: aperto il primo Global Popularity Poll

Questo 2021 si è aperto con un evento senza precedenti nel mondo dei manga: solo ieri infatti è uscito ufficialmente il capitolo numero 1000 di One Piece, il manga capolavoro di Eiichiro Oda che sta battendo tutti i record di longevità del fumetto nipponico. E quasi per celebrare questro straordinario traguardo Shueisha ha deciso di lanciare il primo Global Popularity Poll della storia del manga!

I fan avranno sicuramente abbastanza familiarità con il concetto di popularity poll, abbastanza comune nel mondo dei manga serializzati, e in particolare in quelli di Weekly Shonen Jump. Si tratta di un sondaggio lanciato dalla famosa rivista di Shueisha per determinare quali siano i personaggi più famosi o popolari di una serie manga. Ma quasi mai questo tipo di eventi ha una risonanza globale.

In questo caso Shueisha ha deciso di fare un’eccezione, dando la possibilità a tutti gli appassionati in giro per il mondo di votare per il loro personaggio preferito del mondo di One Piece lanciando la campagna di votazione “One Piece 1000 LOGS“. Le votazioni si sono aperte il 3 gennaio 2021 e si chiuderanno soltanto il 28 febbraio 2021. Chiunque voglia votare per il proprio beniamino potrà farlo da qui.

Persino il New York Times si è mosso per promuovere il Popularity Poll rilanciando la campagna dalle pagine del suo quotidiano. Insomma, è impossibile negare che la serie di Eiichiro Oda abbia raggiunto una popolarità globale! Insomma, chi vincerà secondo voi? Chi è il personaggio più amato di One Piece nel mondo?