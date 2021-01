Burn the Witch: anticipazioni sulla seconda stagione

L’esordio di Burn the Witch, nel 2020, è stato sicuramente di quelli da ricordare. Il nuovo lavoro di Tite Kubo, indimenticabile autore di un capolavoro come Bleach, è ambientato nello stesso universo del suo primo manga, e ha lasciato i fan con l’acquolina in bocca, in attesa di un sequel (che però non sembra destinato ad arrivare presto).

Nell’attesa però, Kubo, durante Jump Festa 2021, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni che hanno il sapore dell’anticipazione:

“Per il momento, voglio costruire il mondo di Burn the Witch senza legarlo troppo a quello di Bleach. Ma ci inserirò qualche easter egg, come fan service per i lettori”



Insomma, se i fan speravano di ritrovare nel nuovo manga di Kubo protagonisti e situazioni già viste in Bleach si stanno sbagliando di grosso, ma allo stesso tempo chi ha amato la prima serie del mangaka non potrà non affezionarsi anche a questa nuova narrazione.

Indubbiamente Kubo è riuscito, in pochissimi capitoli, a dipingere un affresco vivo e pulsante, creando un mondo in grado di interessare i fan della prima ora, così come i neofiti. E proprio da questo derivano le attese per questa seconda stagione, così lontana eppure già così bramata. Siamo sicuri che il maestro non si smentirà, e sarà capace di realizzare una seconda stagione all’altezza della precedente, ma bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.