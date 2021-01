Among Us è il gioco più copiato del 2020

Among Us è un titolo giocatissimo e come tale, è diventato preda di diverse copie del gioco che sono apparse in rete e su diversi store online. Questo ha trasformato l’IP di InnerSloth nel gioco più copiato nel 2020. Molte delle scopiazzature apparse erano addirittura uguali al titolo originale, ma sono durate davvero poco!

La maggior parte dei cloni è stata realizzato in Cina, tra cui Werewolves Among Us, Killer: Infected One of Us e Imposter Inside Us. Tra gli altri titoli-copia troviamo Among Us Story Mode e Murder Us. Ma a nostro avviso, è Epic Games a prendersi i riflettori: “Spie Come Noi” è una modalità a tempo limitato presente all’interno di Fortnite che replica le stesse feature del gameplay di Among Us. In molti hanno criticato questa cosa, ma a quanto pare tale modalità è stata comunque molto apprezzata e giocata. Chi lo sa a questo punto quale sarà il gioco più copiato di questo 2021!