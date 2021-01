Minecraft Earth: annunciata la fine del supporto

Il COVID-19 ha cambiato radicalmente le nostre vite e condizionato parte delle nostre attività. Molte delle cose che potevamo fare all’aperto ci sono state precluse e il suo impatto ha colpito anche alcuni sviluppatori e i rispettivi giochi. È il caso di Minecraft Earth, che non riceverà più alcun supporto da parte di Mojang a partire dal 30 giugno 2021.

Dunque, da luglio 2021 Minecraft Earth non potrà né essere scaricato, ma neanche essere lanciato, dato che il team di sviluppo ha deciso di bloccare il titolo. La decisione di non supportare più il sandbox in realtà aumentata è stata presa proprio vista l’impossibilità di poter giocare all’aperto e dunque, Mojang ha deciso di concentrare risorse economiche e sviluppatori in altre aree. Preso arriverà un update che consentirà agli utenti di poter utilizzare il software in casa propria (fino alla sua chiusura), evitando così di mandare la gente in giro per strada.

Attualmente non è più possibile utilizzare denaro reale per gli acquisti in-game, mentre chi non ha utilizzato i propri Ruby Coin potrà convertirli in Minecoin da utilizzare altrove. Inoltre, tutti gli acquisti effettuati verranno copiati su Minecraft Bedrock. A partire da luglio, lo sviluppatore eliminerà tutti i dati del giocatore ad eccezione dei diritti di Character Creator e dei Minecoin. Tutti i dettagli sono disponibile nell’apposita FAQ!