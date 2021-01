Call of Duty Warzone: il prossimo update bilancierà il DMR 14 e il MAC-10

In seguito alla lamentele dei giocatori, attualmente Call of Duty Warzone, modalità battle royale disponibile gratuitamente su PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5, è ingiocabile a causa di alcune bocche da fuoco decisamente sbilanciate come il DMR 14, MAC-10 e le doppie pistole Akimbo, ma tutto questo finirà molto presto, almeno secondo quanto svelato da Raven Software, studio che si è occupato della realizzazione di Call of Duty Black Ops Cold War.

Secondo quanto svelato dalla software house su Twitter, molto presto arriverà una nuova patch correttiva esclusivamente dedicata a Warzone, la quale apporterà le dovute modifiche e bilanciamenti per le armi precedentemente citate, in modo tale da poter soddisfare tutti quei giocatori che da giorni si stanno lamentando delle bocche da fuoco in questione. Insomma, molto presto, la modalità battle royale tornerà ad essere più appetibile in seguito ai cambiamenti che saranno applicati molto presto.