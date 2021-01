Dragon Ball FighterZ: ecco quando arriverà il gameplay di Super Baby 2

Dopo aver pubblicato il trailer reveal per Super Baby 2 e Gogeta SSJ4, Arc System Works ha rivelato ulteriori informazioni per Dragon Ball FighterZ, picchiaduro attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, la compagnia ha fatto finalmente sapere quando i giocatori potranno vedere in azione Super Baby 2 tramite un video gameplay

Andando nello specifico, i player potranno vedere i moveset del personaggio in questione a partire dalla giornata del 10 Gennaio 2021 alle ore 20:00 italiane, in cui saranno mostrate anche gli special Attack di Super Baby 2 insieme alla Final e Drammatic Finish.

Everything you want to know on Super Baby 2 and more in the next #DBFZ Show on Sunday!

Get ready for an exclusive Super Baby 2 showcase on DBFZ Show #05 with your favorite hosts @Tyrant_UK & @zDamascus

📅January 10th, 2021

🕛8pm CET

