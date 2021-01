Outriders rinviato, la demo arriva il 25 febbraio

Il publisher Square Enix e lo sviluppatore People Can Fly hanno annunciato il rinvio di Outriders. Precedentemente pianificato per il 2 febbraio, l’uscita è stata posticipata al 1 aprile. Insieme a questa notizia è stato però fatto sapere che il 15 febbraio verrà pubblicata una demo gratuita con le prime ore del gioco. Outriders sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, seguito successivamente da Stadia.

Qui sotto potete vedere il messaggio completo pubblicato sui canali social ufficiali del gioco.

Felice anno nuovo. Crediamo che sia importante che i giocatori possano sperimentare una nuova IP come Outriders prima del rilascio, in modo che possiate decidere da soli se il gioco sia qualcosa che desiderate preordinare, acquistare o giocare.

Per questo motivo siamo entusiasti di annunciare che il 25 febbraio 2021 pubblicheremo una demo gratuita, dando a tutti la possibilità di giocare le prime ore di gioco con tutte e quattro le classi, sia in modalità giocatore singolo che in cooperativa. —Con la possibilità di continuare con i dati del personaggio e i progressi nel gioco completo.

A proposito, abbiamo deciso di spostare la data di rilascio di Outriders al 1 ° aprile 2021 (non è uno scherzo!). Dedicheremo questo tempo extra a perfezionare il gioco e concentrarci sul fornire una fantastica esperienza di gioco al momento del lancio.

Grazie per aver dover resistere ancora un po’. Apprezziamo la vostra pazienza!

—Il team Outriders

Qui sotto il tweet ufficiale.