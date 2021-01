MOONTON annuncia i partner e gli sponsor del campionato mondiale M2

Lo sviluppatore MOONTON di Mobile Legends: Bang Bang ha annunciato martedì i partner che supporteranno l’M2 World Championship (M2), una competizione che si terrà a Singapore dal 18 al 24 gennaio. La competizione si svolgerà in associazione con la Cybersports and Online Gaming Association di Singapore (SCOGA), Singapore Tourism Board (STB) e Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Samsung è stata nominata sponsor ufficiale dello streaming Bahasa Indonesia, con Nimo TV nominata emittente ufficiale.

SMART, società di servizi digitali e comunicazioni wireless con sede nelle Filippine, fungerà da partner di presentazione per il flusso Tagalog, mentre Telenor è stato nominato partner di presentazione per il flusso di Birmania.

Cathay Cineplexes, Mediacorp, Secretlab , Singtel , SUTL e Tumi sono stati nominati partner per lo streaming inglese, mentre meWATCH si occuperà della trasmissione online a Singapore. Inoltre, Cathay Cineplexes mostrerà l’evento a livello locale a Singapore.

Oltre alla competizione, MOONTON ha collaborato con SCOGA per ospitare una tavola rotonda ospitata dal membro del Parlamento di Singapore Melvin Yong e dal giocatore professionista di Esport di Singapore Stefan Chong su una varietà di argomenti, tra cui carriere, abilità e tendenze nel settore degli Esport. Maggiori dettagli sul pannello possono essere trovati qui .

L’M2 World Championship vedrà la partecipazione di 12 squadre da tutto il mondo in competizione per una parte del montepremi di $ 300K USD. Sebbene l’evento si svolgerà di persona, non sarà consentito un pubblico dal vivo in conformità con le norme di sicurezza del governo locale relative alla pandemia COVID-19.

Le squadre in gara includono Dreammax, Impunity KH, Burmese Ghouls, 10S Gaming Frost, Todak, Unique Devu, EVOS SG, RSG, Omega Esports, Bren Esports, Alter Ego e RRQ Hoshi.