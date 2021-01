Monster Hunter World: nuovo update risolve un importante bug

No, Capcom non è in procinto di pubblicare alcun nuovo aggiornamento di spessore per Monster Hunter World dopo l’arrivo di Fatalis in Iceborne. Ma, comunqe, il colosso giapponese ci tiene ai propri fan e non per questo il supporto al titolo di successo e primo a metter piede, nella saga, sulla piattaforma PC Windows, deve essere abbandonato completamente.

Uno dei bug fino a poco fa ancora presenti e tra i più fastidiosi era sicuramente quello delle richieste di consegna che, una volta offline, sparivano dalla lista del Centro di Risorse.

Come potete ben immaginare, questo rendeva praticamente impossibile completare la suddetta richiesta. Fortunatamente però, i giocatori adesso non avranno alcun problema grazie al nuovo aggiornamento che ha portato World alla versione 15.11.00, il quale ha risolto il tedioso bug.

Infine, vi ricordiamo che Monster Hunter World è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC, assieme alla sua grande espansione Iceborne. Mi raccomando, tornate da noi domani per saperne di più sull’evento organizzato da Capcom per la new entry Monster Hunter Rise!