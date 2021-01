Caster brasiliano di Riot Games accusato di violenza sessuale

L’ex giocatore brasiliano della League of Legends ( LoL ), allenatore e caster di Riot Games Gabriel“MiT” Souza è stato accusato di violenza sessuale martedì dalla tatuatrice Daniela Li. In una serie di post su Twitter , Li ha descritto come Souza l’avrebbe costretta a fare sesso orale durante un appuntamento nel 2013 o 2014. Poco dopo, la cosplayer Debora Fuzeti ha risposto al post di Li affermando che “ha passato lo stesso con la stessa persona . ”

Souza è noto nella comunità brasiliana LoL per aver lavorato in squadre importanti come Flamengo Esports e paiN Gaming . Nel 2020, ha lavorato come caster per Riot Games sul Challenger Circuit, una divisione inferiore del campionato brasiliano della League of Legends ( CBLoL ), ora estinto a causa del passaggio CBLoL in un modello di franchising.

Prima di pubblicare il suo account sugli avvenimenti, Li ha scritto che è stata “una delle cose più difficili che abbia mai fatto nella mia vita, ma è qualcosa che mi perseguita da anni e torna sempre indietro, anche se cerco di dimenticare tutto. ” Nei suoi post, afferma che la storia di quella notte è conosciuta anche dalla comunità, escludendo il fatto che Souza l’ha costretta a fare sesso orale.

La comunità di Esport brasiliana, comprese le persone che hanno lavorato con Souza, ha espresso sostegno a Li attraverso i social media. Il post ha anche incoraggiato altre donne a denunciare situazioni di abuso da parte di altre personalità locali di Esport, come la giocatrice professionista di Sharks Esports Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) Fillipe “pancc” Martins, all’epoca 22 anni ha avuto le sue conversazioni a tema sessuale con una ragazza di 15 anni esposte su Twitter martedì pomeriggio.

Potete andare sul profilo di Fuzeti e leggere per bene tutto. Vi è ovviamente anche il Tweet di Daniela dove spiega esplicitamente cosa le è accaduto.