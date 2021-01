The King of Fighters XV: il reveal è stato posticipato

A inizio dicembre vi avevamo fatto sapere che il 7 gennaio ci sarebbe stato il reveal di The King of Fighters XV, nuovo capitolo della celebre saga picchiaduro. SNK ha però da poco annunciato che il reveal è stato posticipato. Il team, come potete vedere qui sotto nei due tweet, è sinceramente dispiaciuto della notizia, ma informerà i fan non appena la nuova data verrà confermata.

Insieme all’annuncio di The King of Fighters XV era atteso anche il season pass 3 di Samurai Shodown. Attenderemo dunque novità da SNK, e vi faremo sapere quando verranno mostrate le novità di questi due picchiaduro.

We sincerely apologize to everyone who was looking forward to the announcements. We will inform our fans as soon as the new date and time has been confirmed, and appreciate your kind understanding. #SNK

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) January 6, 2021