Genshin Impact: nuovo trailer dedicato a Ganyu

MiHoYo Games, studio di sviluppo dietro l’ormai celebre Genshin Impact, ha pubblicato un nuovo trailer, il quale risulta essere interamente dedicato a Ganyu. Al momento non è ancora disponibile il trailer in lingua inglese ma in calce alla notizia troverete comunque quello giapponese (intanto qui potete vedere le novità apportate a Zhongli)

Il suddetto personaggio è il primo di due da 5 stelle, utilizzatrice del Cryo, armata e addestrata con un arco. Il suo attacco caricato fa danni ad aria (AoE) al Livello 2, il quale congela temporaneamente i suoi nemici. Inoltre può piazzare un Ice Lotus che attirerà i nemici all’attacco, mentre lo stesso fa loro danno da Cryo.

Il suo Elemental Burst è il Celestial Shower, il quale evoca una perla di Cryo che fa piovere sui nemici frammenti di ghiaccio. Tutti i nemici all’interno dell’area d’azione dell’attacco subiranno danni da Cryo, ovviamente. Il banner per Ganyu sarà disponibile dal 12 gennaio e durerà 20 giorni su Genshin Impact.