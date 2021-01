Eden Remains Arrival: annunciato un FPS sci-fi

Il team indie Revelation Games ha annunciato Eden Remains Arrival, FPS con elementi survival e ambientazione fantascientifica.

Come si legge sul sito ufficiale del gioco:

Eden Remains Arrival è un gioco di azione e sopravvivenza di fantascienza in prima persona in cui si interpreta un soldato d’élite inviato per indagare su un segnale di soccorso in una remota struttura di ricerca su Eden.

Dopo essere stato misteriosamente abbattuto all’arrivo, devi sopravvivere in un pianeta ostile per raggiungere la struttura e ristabilire la comunicazione.

Queste le caratteristiche:

Sopravvivenza planetaria

Esplora un ambiente planetario ostile. Raccogli risorse, gestisci i parametri vitali e crea rifornimenti per sopravvivere mentre affronti una serie di creature nemiche.

Combattimento tattico

Combattimenti dinamici che richiedono molto di più che sparare senza pensare. Mettiti al riparo, stana o fiancheggia i bersagli per ottenere il vantaggio in combattimento.

Storia misteriosa

Sono passati 50 anni da quando l’astroide ha distrutto il primo pianeta natale dell’umanità. L’Eden Initiative è stato il primo tentativo di ricolonizzazione, inviato per scoprire ciò che ne resta.

Personalizzazione delle armi

Realizza potenziamenti per le tue armi come caricatori ad alta capacità, stabilizzatori di rinculo e mirini per migliorare i danni a distanza e la visibilità del bersaglio.

Qui sotto potete invece vedere il trailer d’annuncio. Il gioco sarà disponibile su PC, ma non è stata annunciata una data d’uscita.