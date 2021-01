Madden NFL 21: arriva l’update al Franchise Mode

Madden NFL 21 non è stato, e sicuramente non potrà mai diventare, l’iterazione più amata e ben riuscita del famoso franchise di simulazione sportiva targato EA Sports. Il titolo ha avuto un esordio davvero negativo, e dopo l’uscita (lo scorso 28 agosto), ha messo insieme uno dei punteggi Metacritic più bassi di sempre.

Da allora però è passato del tempo, ed Electronic Arts è corsa ai ripari, preparando una serie di aggiornamenti che miravano (e mirano tuttora) a migliorare l’esperienza di gioco e a rendere Madden NFL 21 un titolo almeno godibile per gli appassionati di football americano.

E proprio in questo senso va inteso il nuovo aggiornamento, che arriverà a partire da domani e che migliorerà una delle modalità più amate dai fan, il Franchise. Come era stato annunciato lo scorso novembre infatti, arriverà il 7 gennaio 2021 il nuovo update che migliora le logiche della CPU e fornisce una serie di strumenti nuovi per il commissioner, per gestire nel modo migliore la lega (sarà infatti possible annullare le firme della free agency), oltre a una serie di nuove opzioni relative al Draft e alle nuove restrizioni sulla customizzazione dell’X-Factor.

Ovviamente l’aggiornamento non si limita a questi elementi: per tutti i dettagli date un’occhiata qui. Insomma, EA si sta muovendo in modo deciso per continuare a migliorare il suo titolo. Riuscirà Madden NFL 21 a soddisfare i fan alla fine?