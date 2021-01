My Hero Academia: ci sarà il ritorno di All For One?

L’ultimo capitolo del manga di My Hero Academia ha messo fine alla saga della guerra tra gli eroi e l’Unione dei Villain. Un conflitto terribile, che ha coinvolto moltissime persone innocenti e che si è lasciata dietro una infinita scia di morti, sia tra i civili che tra i pro heroes.

Il manga di Kohei Horikoshi è pronto ormai a entrare in una nuova fase, in cui gli eroi saranno messi a confronto con le terribili conseguenze del conflitto scatenato da Shigaraki Tomura e dai suoi alleati. Ma tra queste conseguenze potrebbe essercene una inaspettata, e soprattutto pericolosissima. Attenzione però, da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler!

Al di là infatti delle scene di desolazione, che ci mostrano le devastazioni della guerra, le perdite da entrambe le parti, e persino il fatto che questa esperienza abbia spezzato lo spirito di alcuni eroi professionisti, il capitolo si chiude su una nota inquietante. La scena si sposta infatti al Tartaros, la terribile prigione costruita per trattenere i supercriminali dotati di potentissimi Quirk, e ci lascia vedere il volto di quello che è stato, a tutti gli effetti, il più temibile villain della serie finora, il misterioso All For One.

E successivamente il capitolo si conclude con le parole di Shigaraki (attraverso il quale, evidentemente, All For One sta parlando) che convoca i Nomu e dichiara che è giunto il momento di liberare il suo vero corpo. Probabilmente dunque si sta preparando una saga in cui vedremo l’evasione e il ritorno in scena di All For One, il terribile villain che ha causato la fine di All Might.

Cosa ne pensate? Siete spaventati o emozionati all’idea del possibile ritorno di All For One? Per scoprire cosa accadrà, non vi resta che continuare a seguire My Hero Academia nelle sue uscite settimanali.