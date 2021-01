Studio Ghibli: ecco l’omaggio dei Simpsons

Matt Groening è sicuramente un genio dell’animazione, e come tale ha anche una enorme cultura che gli consente di inserire nel suo capolavoro, i Simpsons, continui sketch, citazioni e piccoli omaggi. E tra le sue fonti di ispirazione preferite ci sono i capolavori d’animazione di Studio Ghibli, in particolare quelli di Hayao Miyazaki.

Per questo, nemmeno stavolta, Groening ha perso l’occasione di tributare un omaggio al grande regista e al suo lavoro, inserendo una piccola citazione a uno dei principali capolavori del maestro Miyazaki, Il mio vicino Totoro. Nell’ultimo episodio della serie satirica di Groening Homer e Marge si impegnano in una sorta di competizione con l’Uomo dei Fumetti e sua moglie Kumiko (che è, non casualmente, una mangaka giapponese), per decidere se sia meglio la vita di una coppia sposata con figli, o quella di una coppia che invece non ne ha.

E proprio durante la scena in cui l’Uomo dei Fumetti e sua moglie mostrano i vantaggi di non avere figli, viene citata anche la possibilità di assistere a una maratona di film di Miyazaki. I due vengono mostrati in un cinema, mentre guardano a scena di Il mio vicino Totoro.

Questa non è la prima volta che Groening omaggia Miyazaki, e tra l’altro la prima risaliva proprio alla puntata in cui Kumiko veniva presentata (si tratta di un episodio del lontano 2014). Quando infatti il padre della ragazza (che si opponeva alla sua storia d’amore con l’Uomo dei Fumetti) arriva a Springfield, Homer lo porta a ubriacarsi di vino di serpente nella Chinatown locale. Per questo i due hanno delle allucinazioni che li trasportano in un mondo fantastico che mette insieme elementi tratti proprio da alcune opere di Miyazaki come La città incantata, Il mio vicino Totoro, Principessa Mononoke, Il Castello Errante di Howl e molti altri.

Studio Ghibli sta per tornare con un film completamente nuovo per la storia dello studio, Aya and the Witch, che sarà il primo lungometraggio dello studio completamente animato in CGI, e sarà diretto da Goro Miyazaki, figlio di Hayao.