The King Of Fighters XIV Ultimate Edition è disponibile in Europa su PS4

SNK ha reso disponibile The King Of Fighters XIV Ultimate Edition in Europa e Giappone su PlayStation 4 (e giocabile ovviamente anche su PlayStation 5). Il picchiaduro è scaricabile fin da subito tramite il PlayStation Store al prezzo di 39.99 euro. In Nord America invece bisognerà attendere fino al 20 gennaio per poter acquistare il gioco. Per quanto riguarda le versioni fisiche, queste sono attese l’11 marzo 2021 in Giappone, in primavera in Europa, ma non giungeranno in Nord America.

Di seguito tutti i contenuti di TKOF XIV Ultimate Edition, che includerà tutto ciò che è stato reso disponibile sul gioco base fino a questo momento, più qualche extra:

Gioco base

Personaggia scaricabili DLC(x8):

Rock Howard

Vanessa

Ryuji Yamazaki

Whip

Heidern

Blue Mary

Oswald

Najd

Costumi scaricabili DLC (x10):

Classic Kyo

Nightmare Geese

Cclassic Iori

Athena Asamiya KOF ’98

Shun’ei Kung-Fu Suit

Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform

Kula Sundress

Angel Diabla

Meitenkun Pajamas

Sylvie Little Red Riding Hood

PlayStation 4 Temi originali (x10)

Intanto, vi ricordiamo che la presentazione di The King of Fighters XV, attesa per oggi 7 gennaio 2021, è stata posticipata a data da destinarsi, con tanto di scuse di SNK.