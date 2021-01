PlayStation 4 e Xbox One usate per la DAD in UK

Le console di gioco, tra cui PlayStation 4 e Xbox One, hanno offerto per anni (e continuano a farlo ancora oggi) tanto intrattenimento non solo a livello videoludico, ma anche per quanto riguarda la visione di film e serie televisive. Nel Regno Unito però, queste possono essere utilizzate anche per seguire le lezioni da casa senza la necessità di andare a scuola.

Vi sto il periodo che stiamo affrontando, con il Coronavirus COVID-19 che impedisce fisicamente agli studenti di recarsi in classe, la didattica a distanza (DAD) è diventata al momento l’unico mezzo per poter continuare ad istruirsi. Un ragazzo inglese di nome William e che frequenta la Birchgrove School (Regno unito), ha realizzato una semplicissima guida che permette di impostare PS4 e Xbox One in modo tale da poter seguire le lezioni dei professori tramite le due console utilizzando Microsoft Teams.

Ovviamente, trattandosi di due piattaforme di gioco, la tentazione di chiudere il tutto e di mettersi a videogiocare è davvero forte e infatti, questo metodo per seguire le lezioni a distanza non è particolarmente comodo, dato che in un attimo è possibile passare da una lezione di matematica a dare una lezione al boss di turno su uno dei tanti giochi posseduti. Dunque, meglio eseguire il suo metodo soltanto se non si è in possesso di altri mezzi (PC o dispositivi mobili) per poter seguire le lezioni, evitando così di dover usare una PlayStation 4 o una Xbox One.