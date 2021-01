Fire Emblem Heroes: l’update di inizio gennaio aggiunge quattro nuovi personaggi

Il popolarissimo gioco per mobile Fire Emblem Heroes della Nintendo, riceverà quattro personaggi questa settimana con l’aggiornamento dell’8 gennaio e includerà Ronan, Asbel, Miranda e Sara, oltre al nuovo capitolo Fire Emblem: Thracia 776, considerato il più difficile dell’intero franchise; introduce rinforzi nello stesso turno e una nebbia molto difficile da affrontare per qualsiasi giocatore di Fire Emblem; Ronan, Asbel, Miranda e Sara possono essere giocati in modo molto più casuale su Fire Emblem Heroes e saranno disponibili l’8 gennaio; questi personaggi possono essere sbloccati tramite il focus di evocazione associato al personaggio, se non riesci a prenderli immediatamente, non preoccuparti: saranno disponibili in futuri lanci.

Asbel è un mago di 15 anni in grado di controllare il vento: è amico di Leif, il personaggio principale di Fire Emblem: Thracia 776, e Asbel decide di trovarlo dopo che Leif è scomparso. La sua abilità più forte, Grafcalibur, accelera i trigger speciali e ha un vantaggio sui nemici volanti; fornisce anche un bonus per la tua velocità, attacco, difesa e resistenza se il nemico inizia il combattimento o se un alleato si trova entro due passi. Ronan, un cacciatore di 16 anni desideroso di difendere il suo villaggio da pirati e invasori: la sua abilità speciale Indignant Bow è efficace anche contro i nemici di tipo volante e ottiene +6 attacco ogni volta che il nemico inizia la battaglia o ha il 100% di HP. Miranda è la principessa dell’Ulster, arrabbiata e sconvolta per la caduta del suo regno: La sua abilità speciale Rauorserpent + aumenta Difesa e Resistenza + 6 quando combatte contro chiunque abbia un pugnale, un arco, una magia o un bastone; agisce anche come guaritrice dando agli altri 10 HP; a sua volta, deve sacrificare 10 HP. Sara, la nipote dell’arcivescovo Manfroy: la sua abilità chiave ruota attorno al Bastone Kia, che garantisce un bonus di attacco / velocità di 6 a un alleato con la salute più bassa mentre rimuove una penalità. Fire Emblem Heroes è al momento disponibile per dispositivi mobile.