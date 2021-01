Genshin Impact: venerdì 8 gennaio parte l’evento Lost Riches

Lo sviluppatore di Genshin Impact, Mihoyo, ha impressionato i fan dimostrando che legge regolarmente il feedback dei giocatori, oltre a fornire una tabella di marcia dettagliata per futuri aggiornamenti; un evento particolare da attendere con ansia è Lost Riches, una caccia al tesoro a tempo limitato che inizierà l’8 gennaio e durerà dieci giorni, offrendo ai viaggiatori una missione nostalgica in cui potranno scambiare tesori con Mini Seelie: Stone Gate sarà il punto di partenza per la ricerca; qui incontrerai Ulman, che ti fornirà un libro del tesoro e un Seelie in cerca di tesori; The Treasure-Seeking Seelie avrà la funzione di metal detector in alcune aree, guidandoti verso monete di ferro sepolte; il tesoro acquisito potrà quindi essere scambiato nel negozio dell’evento con i seguenti gadget: Mini Seelie: Dayflower, Mini Seelie: Rosé o Mini Seelie: Curcuma! I gadget possono essere ottenuti solo una volta che tutte le aree del tesoro sono state scavate. Luoghi specifici offriranno anche indizi speciali che porteranno ad altri tesori, inclusi Primogem e altre ricompense; per partecipare, devi raggiungere il grado Avventura 20 e completare il prologo: atto I Lo straniero che ha catturato il vento.

A ottobre, MiHoYo ha rilasciato una road-map ufficiale di Genshin Impact per dare ai fan un’idea di cosa aspettarsi nel 2021; mappata fino a febbraio, la road-map specifica tre aggiornamenti principali che porteranno nuovi personaggi, aree e missioni nel gioco: la patch 1.1 ha portato quattro nuovi personaggi, tra cui un Geo a cinque stelle e un Hydro a cinque stelle, mentre la 1.2 ha introdotto la regione innevata di Dragonspine; la patch 1.3 arriverà il mese prossimo e includerà l’evento Rito della Lanterna, oltre a molte altre nuove funzionalità. L’evento The Chalk Prince and the Dragon, ha abolito la necessità di generare in tempo reale la resina originale, una funzione che alcuni giocatori hanno trovato esasperante in passato: la versione 1.2 è stata un punto di svolta per Genshin Impact, in questo senso, e Lost Riches è destinato a continuare questo modo meno aggravante di partecipare a eventi a tempo limitato.