Labyrinth of Zangetsu: nuovo titolo della società Acquire per PS4, Switch e PC

Acquire ha annunciato il Dungeon RPG 3D Labyrinth of Zangetsu ( Zangetsu no Sakyuu in giapponese) e verrà lanciato questa estate in Giappone, secondo la pagina del prodotto sul sito Web di Acquire, Labyrinth of Zangetsu è sviluppato da KaeruPanda: dungeon e mostri sono raffigurati monotoni dalla pittura a inchiostro in stile giapponese. Si dice che i sistemi di gioco rappresentino un ritorno alle radici dell’hack-and-slash. Nonostante sia stato annunciato per PlayStation 4, Switch e PC su Weekly Famitsu, il sito web ufficiale della Acquire, elenca le piattaforme come da annunciare. Di seguito alcuni dettagli del titolo:

Labyrinth of Zangetsu è il nuovo Dungeon RPG 3D di Acquire: i suoi sistemi di gioco sono un ritorno alle radici dell’hack-and-slash; è un titolo che enfatizza lo stile giapponese, specialità di Acquire; raffigura una visione del mondo profonda e illustrata da pennellate di pittura a inchiostro; dispone di un mix di suoni che canalizza la musica delle varie epoche del Giappone, da gagaku (musica e danza tradizionale giapponese) a “noh (danza tradizionale mascherata giapponese).

La storia è ambientata a Ido, la città della luna mattutina, che continua a combattere contro la calamità che è l’inchiostro della distruzione. Ido appartiene a Tokinokuni, un paese che ricorda il Giappone medievale, ed è una città fortezza protetta da una potente barriera tecnologica magica situata direttamente sotto la “luna” che brilla sempre nel cielo. La città chiama i viaggiatori di tutto il mondo per selezionare Ink Destroyer tra quelli con poteri straordinari. I cacciatorpediniere d’inchiostro hanno il compito di procedere verso Sakyuu, l’area più pericolosa. Quando i vivi entrano in contatto con l’inchiostro della Distruzione, alcuni impazziscono e cadono a morte, mentre altri diventano demoni e iniziano ad attaccare i loro cari e divorare i loro vicini. Quando i morti entrano in contatto con l’inchiostro, vengono resuscitati e vagano per il mondo per aumentare i loro ranghi. Inoltre, gli inanimati possono diventare mostri feroci e dimenanti … Questi sono stati chiamati Ink Beasts ed erano temuti dalla gente.