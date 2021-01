League of Legends: il nuovo update aggiunge nuove skin ad alcuni personaggi

Il 2021 è finalmente arrivato, e con esso arriva l’arrivo della Stagione 11 di League of Legends, Mentre la patch 11.1 del titolo sta attualmente raggiungendo i server live, sono già note disponibili per la 11.2. Riot Games è stata fondata originariamente nel 2006, esclusivamente per la creazione di League of Legends, lanciato tre anni dopo nel 2009, lo sviluppatore del gioco ha da allora creato diversi spin-off in franchising, incluso un MMO League of Legends recentemente confermato. Secondo un post dal sito Web PCGamesN, la patch 11.2 porta sette nuove skin già presenti sul PBE; per coloro che non lo sanno, PBE sta per Public Beta Environment, che è fondamentalmente un server beta: Riot ha implementato da tempo il sistema per testare e bilanciare potenziali nuovi elementi del gioco; ci sono due tipi di skin aggiunti a LoL, che sono Ruined e Shan Hai Scrolls. Ecco i personaggi impostati per ricevere nuovi look:

Ruined

Draven

Karma

Shyvana

Cho’ Gath

Jhin

Nautilus

Neeko

Oltre ai nuovi skin, la patch apporterà diverse modifiche al funzionamento della chat del gioco. Alcuni degli aggiornamenti pianificati includono:

Ctrl + A / Trascina Seleziona

Risolto bug di doppia immissione a fine partita

Modifiche in scala

Mentre i cambiamenti dell’ultima stagione sembrano continuare ulteriormente con la patch 11.2, è importante notare che tutto è provvisorio. I giocatori dovranno aspettare e vedere cosa arriverà al gioco completo quando l’aggiornamento arriverà tra poche settimane. Secondo il programma della patch LoL 2021, l’11.2 dovrebbe essere pubblicato il 21 gennaio 2021. Sebbene LoL possa essere un gioco di 11 anni, sicuramente si dimostra più popolare che mai: in effetti, l’ultima finale di League of Legends Worlds ha battuto i record di spettatori, raggiungendo un picco di quasi 46 milioni di spettatori simultanei. Con l’imminente MMO e altri titoli nell’universo, è sicuramente un ottimo momento per essere un fan di League of Legends. Ricordiamo che al momento LoL è disponibile solo su PC, mentre una versione per mobile è ancora in sviluppo.