Monster Hunter Rise: tra demo e novità, tutti i dettagli del Digital Event

Come già detto nei giorni scorsi, Capcom ha annunciato il Digital Event (tenutosi sul canale ufficiale Twitch) per la new entry di una delle saghe più famose e giocate al mondo. Parliamo ovviamente di Monster Hunter Rise, il quale si prospetta essere un degno successore del precedente successo Monster Hunter World. Oggi, siamo finalmente al cospetto di un quantitativo di informazioni non da poco (e non che Capcom ci sia andata leggera nelle settimane scorse). Vediamo più nel dettaglio cosa ci offrirà questo nuovo capitolo.

L’evento si apre con un nuovo gameplay trailer, il quale mostra una serie di mostri, come il Moss Harag, il Lagombi, Khezu e Great Baggi e, sicuramente la cosa più emozionante del video, il Wyvern Riding, ovvero la meccanica di poter cavalcare il Wyvern dopo esserci salito in groppa e usarlo per sferrare attacchi ad altri mostri.

Le Frost Islands una delle ambientazioni giocabili, sono immerse nel ghiaccio e si scopre essere nido di antichi ed enormi draghi. Riguardo i mostri che vivono nell’habitat, Gross Harag è il padrone delle zone pianeggianti, con attacchi di ghiaccio misti a pura potenza fisica; Barioth, una viverna volante con la testa di una tigre dai denti a sciabola, si dimostra letale a terra così come in aria.

Khezu è un’altra viverna volante, proveniente da habitat oscuri delle Frost Islands che fa uso di attacchi elettrici. Il Great Baggi usa il proprio liquido per immobilizzare le prede, mentre il Lagombi usa la propria pancia per rotolare e far ingenti danni fisici ai cacciatori e alle sue prede. Il Tigrex, ennesima viverna volante, usa la forza nella propria mascella per danneggiare pesantemente i suoi nemici.

Mizutsune è il Leviatano, il quale lancia delle bolle che fa esplodere con i suoi peli per rallentare le proprie prede e, infine, il Magnamalo, maestoso e potente con il suo corpo è protetto come quello di un carapace e usa attacchi di fuoco a lunga e breve gittata.

La meccanica di Wyvern Riding è una novità che permetterà i cacciatori di cavalcare e utilizzare i mostri per attaccare i nemici nella zona, ovviamente solo dopo essere riusciti a salire in groppa al mostro.

Sono stati inoltre presentati vari personaggi, come Minoto e Hinoa, le addette alle Missioni in Monster Hunter Rise; Yomogi è la proprietaria del Tea Shop del villaggio, mentre Hojo sarà il vostro Guild Master. Master Utsushi è il leader dei cacciatori del villaggio, mentre Iori terrà a bada i bisogni dei vostri fidati compagni animali.

Kogarashi è il Felyne in carica della cucina del villaggio e, infine, Rondine sarà il mercante dal quale potrete acquistare tutti i possibili oggetti sbloccati nel corso dell’avventura. Si passa poi alle informazioni sulla demo di Monster Hunter Rise.

Vi saranno 4 tipi di missioni disponibili, due intere missioni, rispettivamente di livello Beginner e Intermediate, tutte le armi saranno giocabili e sarà possibile giocare le missioni di rango Beginner e Intermediate sia in solo che in coop online e in più i giocatori potranno completare due livelli di addestramento per familiarizzare con le nuove meccaniche di movimento. Inoltre, sarà possibile usare tutti i propri compagni animali, la nuova meccanica del Wyvern Riding e del Wirebug.

Senza ombra di dubbio, la notizia del giorno è quella dell’arrivo della demo del titolo, esattamente disponibile da domani 8 gennaio e fino alle ore 9.00 del giorno 1 febbraio. Queste sono tutte le informazioni arrivate dal Digital Event di Capcom (oltre a fare un recap completo di tutte le info che potete tranquillamente trovare tra le nostre pagine), interamente dedicato al nuovo Monster Hunter Rise. Allora, cosa ve ne pare delle novità aggiunte? Fatecelo sapere nei commenti, mentre qui sotto potrete rivedere l’intero evento del giorno.