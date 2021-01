Biomutant: THQ Nordic annuncia la finestra di lancio

Experiment 101 e THQ Nordic hanno finalmente svelato delle nuove notizie legate a Biomutant, titolo di cui non si sapeva nulla da parecchio tempo, previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo un lungo periodo di silenzio, le aziende hanno portato con sé alcune informazioni legate alla finestra di lancio del tanto atteso titolo, grazie al quale non dovremo aspettare tanto per la sua immessa sul mercato.

Infatti, l’opera vedrà la luce sugli scaffali dei negozi nel primo trimestre del 2021, ciò vuol dire che Biomutant vedrà la luce sulle piattaforme precedentemente citate prima dell’1 Aprile 2021. Questa è sicuramente una splendida notizia, segnale che lo sviluppo del progetto sta procedendo a gonfie vele e senza interruzioni. Purtroppo, ancora non sappiamo se le versioni Next-gen arriveranno in questo periodo, non ci resta che sperarlo